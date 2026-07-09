Giresun'da doğa turizmine yeni rota Göksu Travertenleri ile Mavi Göl: Beyazdan Maviye Yolculuk

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Giresun İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamada, KDV hariç 58 milyon 928 bin TL yatırım bedeliyle hayata geçirilecek proje kapsamında toplam 2 bin 400 metre uzunluğunda yürüyüş rotasının oluşturulacağı belirtildi. Güzergâhta ziyaretçilerin doğayı daha yakından deneyimleyebileceği seyir terasları, çardaklar, hobbit evleri, yağmur barınakları ve taş değirmenin yer alacağı ifade edildi.