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Doğanın gizli sakini yiyecek ararken fotoğraflandı

30.06.2026 - 22:51Güncellenme Tarihi:

Kaynak: SİNOP (İHA)

Doğanın gizli sakini yiyecek ararken fotoğraflandı

Türkiye'de nesli koruma altında bulunan porsuk, Sinop'un Saraydüzü ilçe kırsalında yiyecek ararken fotoğraflandı.

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Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde yer alan porsuk, Saraydüzü ilçesine bağlı kırsal bölgede görüntülendi. Yiyecek aradığı sırada bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen porsuk, bir süre çevrede dolaştı. Doğal yaşam alanında sakin hareketleriyle dikkat çeken hayvan, kısa süre sonra gözden kayboldu.

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Nesli tükenme tehlikesi altındaki porsuğun görüntülenmesi, bölgedeki yaban hayatı zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Doğanın gizli sakini yiyecek ararken fotoğraflandı

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