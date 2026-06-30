GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemGercüş'te çiftçiler sıcaklara meydan okuyor! Kavurucu havada 'oyun havalı' hasat
HaberlerGündem Haberleri Gercüş'te çiftçiler sıcaklara meydan okuyor! Kavurucu havada 'oyun havalı' hasat

Gercüş'te çiftçiler sıcaklara meydan okuyor! Kavurucu havada 'oyun havalı' hasat

30.06.2026 - 22:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BATMAN (İHA)

Gercüş'te çiftçiler sıcaklara meydan okuyor! Kavurucu havada 'oyun havalı' hasat

Batman'ın Gercüş ilçesinde yaz sıcaklarına meydan okuyan çiftçiler, mercimek hasadını tarlada oyun havaları oynayarak eğlenceye dönüştürdü. Teknolojinin sağladığı kolaylıkla imece usulü çalışan üreticilerin hayli mutlu olduğu görüldü.

Haberin Devamı

Gercüş'te yaklaşık 10 gün önce kesilerek tarlada kurumaya bırakılan mercimekler, teknolojik patozlar vasıtasıyla tanesinden ve samanından ayrıştırılıyor. Yağışların bol olması sebebiyle bu yıl rekoltede ciddi artış yaşanırken, üretimdeki bolluk mercimek ve saman fiyatlarında düşüşü de beraberinde getirdi.

İLGİLİ HABER

Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de gün batımında görsel şölen
Dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de gün batımında görsel şölen

Haberin Devamı

Zorlu mesaiyi eğlenceli hale getirdiklerini söyleyen üretici Rıdvan Korkut, "Geçen seneye göre fiyatlar düşük ama verim yüksek. Burada imece usulü çalışıyoruz. Sıcak havaya rağmen oyun havaları eşliğinde hem oynuyoruz hem işimizi yapıyoruz. Beraber olduğumuz için bu zorluk bize güç gelmiyor" dedi.

Haberin Devamı

İLGİLİ HABER

İlk kez Muğla'da görev aldı! 5 dakikada havalanıyor, yüksek irtifa ve sıcağa dayanıklı
İlk kez Muğla'da görev aldı! 5 dakikada havalanıyor, yüksek irtifa ve sıcağa dayanıklı

Geçmişte binek hayvanlarıyla günlerce süren zahmetli ayıklama sürecinin artık teknoloji sayesinde dakikalar içinde bittiğini vurgulayan işçiler, kavurucu sıcağa rağmen modern yöntemlerle sezona nokta koyuyor. Tarladan çıkan taneler sofralara, samanlar ise hayvancılıkta kullanılmak üzere depolara yol alıyor.

Güncel Haberler

Otoyol ve köprü ücretlerine zam geldi mi? Hangi köprüye zam geldi? Köprü ve otoyollara ne kadar zam yapıldı? Osmangazi ve Çanakkale Köprüsü fiyatı ne kadar oldu? Açıklama geldi
#Ekonomi

Otoyol ve köprü ücretlerine zam geldi mi? Hangi köprüye zam geldi? Köprü ve otoyollara ne kadar zam yapıldı? Osmangazi ve Çanakkale Köprüsü fiyatı ne kadar oldu? Açıklama geldi

2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ertelendi mi? 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman? 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile ilgili yeni açıklama var mı?
#Gündem

2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ertelendi mi? 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman? 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile ilgili yeni açıklama var mı?

Devrek'te 52 yıllık saat tamircisi teknolojiye direniyor
#Gündem

Devrek'te 52 yıllık saat tamircisi teknolojiye direniyor