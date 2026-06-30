Gercüş'te çiftçiler sıcaklara meydan okuyor! Kavurucu havada 'oyun havalı' hasat

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Gercüş'te yaklaşık 10 gün önce kesilerek tarlada kurumaya bırakılan mercimekler, teknolojik patozlar vasıtasıyla tanesinden ve samanından ayrıştırılıyor. Yağışların bol olması sebebiyle bu yıl rekoltede ciddi artış yaşanırken, üretimdeki bolluk mercimek ve saman fiyatlarında düşüşü de beraberinde getirdi.

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Zorlu mesaiyi eğlenceli hale getirdiklerini söyleyen üretici Rıdvan Korkut, "Geçen seneye göre fiyatlar düşük ama verim yüksek. Burada imece usulü çalışıyoruz. Sıcak havaya rağmen oyun havaları eşliğinde hem oynuyoruz hem işimizi yapıyoruz. Beraber olduğumuz için bu zorluk bize güç gelmiyor" dedi.

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Geçmişte binek hayvanlarıyla günlerce süren zahmetli ayıklama sürecinin artık teknoloji sayesinde dakikalar içinde bittiğini vurgulayan işçiler, kavurucu sıcağa rağmen modern yöntemlerle sezona nokta koyuyor. Tarladan çıkan taneler sofralara, samanlar ise hayvancılıkta kullanılmak üzere depolara yol alıyor.