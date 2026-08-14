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Bartın'da 3 gün süreyle denize girme yasağı geldi!

14.08.2026 - 09:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)

Bartın'da 3 gün süreyle denize girme yasağı geldi!

Bartın Valiliği, Karadeniz sahil genelinde etkisini artıran olumsuz hava koşulları ve dalga boyu nedeniyle il genelindeki tüm plajlarda denize girmeyi geçici olarak yasakladı. Can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla alınan karar doğrultusunda, 14-15-16 Ağustos 2026 tarihlerinde 3 gün boyunca denize girmek kesin olarak yasaklandı.

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