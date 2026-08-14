YURT DIŞINDAN GETİRİLEN ARAÇLARDA YENİ DÖNEM! Aracı kimler kullanabilir? Resmi Gazete'de değişiklik

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Buradaki en önemli nokta, “yurt dışından araç getirdim, artık istediğim kişi kullanabilir” şeklinde bir sonuç çıkarmamak. Yeni metin kullanım hakkını açık biçimde bazı koşullara bağlıyor. Araç sahibinin eşi, üstsoyu ve altsoyunun Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olması, diğer kişilerin kullanımında ise hem yurt dışında ikamet şartının sağlanması hem de izin sahibinin araçta bulunması gerekiyor. Yani kuralın merkezinde yalnızca “kim olduğu” değil, nerede ikamet ettiği de var.