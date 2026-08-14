YURT DIŞINDAN GETİRİLEN ARAÇLARDA YENİ DÖNEM! Aracı kimler kullanabilir? Resmi Gazete'de değişiklik
Yurt dışından Türkiye’ye geçici olarak araç getirenleri ilgilendiren yeni düzenleme Resmî Gazete’de yayımlandı. Ticaret Bakanlığı, geçici ithal edilen kara taşıtlarına ilişkin tebliğde değişikliğe gitti. Düzenlemeyle, bu araçları kimlerin kullanabileceğine ilişkin hüküm yeniden düzenlenirken yurt dışından emekliliği gösteren belgenin tanımı da güncellendi. Yeni düzenleme 14 Ağustos 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi.
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Yaz aylarında Türkiye yollarında yabancı plakalı araçların sayısı artıyor. Özellikle Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşların tatil döneminde Türkiye’ye kendi araçlarıyla gelmesiyle birlikte en çok sorulan sorulardan biri de yıllardır aynı: Yurt dışından getirilen aracı kim kullanabilir?
Ticaret Bakanlığı bu konuda uygulanan tebliğde değişikliğe gitti. 14 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme, geçici olarak Türkiye’ye getirilen kara taşıtlarının kullanımına ilişkin kurallarda değişiklik yaptı.
YURT DIŞINDAN GETİRİLEN ARACI KİMLER KULLANABİLİR?
Yeni düzenlemenin en dikkat çeken bölümü araç kullanımına ilişkin. Resmî Gazete’de yayımlanan metne göre turistik kolaylıklardan yararlanılarak geçici olarak Türkiye’ye getirilen araçlar; izin sahibinin yurt dışında yerleşik eşi, üstsoyu veya altsoyu tarafından kullanılabilecek. Ayrıca izin sahibinin araçta bulunması şartıyla, ikamet yeri Türkiye Gümrük Bölgesi dışında bulunan başka kişiler de aracı kullanabilecek. Burada önemli bir ayrıntı var. Düzenleme yalnızca akrabalık bağını değil, kişilerin ikamet yerinin Türkiye Gümrük Bölgesi dışında olmasını da şart olarak belirtiyor. Dolayısıyla yalnızca “araç sahibinin yakını olmak” tek başına yeterli değil.
EŞİ, ANNESİ, BABASI VE ÇOCUKLARI KULLANABİLECEK
Tebliğde geçen “usul veya füru” ifadesi günlük dilde çok sık kullanılmıyor. Basitçe söylemek gerekirse;üstsoy anne, baba, büyükanne ve büyükbaba gibi kişileri, altsoy ise çocuklar ve torunları ifade ediyor.
Ancak bu kişilerin de düzenlemedeki ikamet koşulunu sağlaması gerekiyor.
Yani yurt dışından getirilen aracın sahibinin Türkiye’de sürekli yaşayan bir yakınının, yalnızca akraba olduğu için aracı kullanabileceği sonucu çıkarılmamalı.
BAŞKA BİRİ ARACI KULLANABİLİR Mİ?
Evet, ancak burada farklı bir şart bulunuyor. Resmî Gazete’deki düzenlemeye göre araç sahibiyle eş, üstsoy veya altsoy ilişkisi bulunmayan ancak Türkiye Gümrük Bölgesi dışında ikamet eden bir kişi, izin sahibinin araçta bulunması şartıyla aracı kullanabilecek. Yani aracın sahibinin otomobilde olmadığı durumda, bu kapsamdaki başka bir kişinin aracı tek başına kullanabilmesine yönelik bir hak metinde yer almıyor.
YURT DIŞINDAN EMEKLİ OLANLAR İÇİN DE DEĞİŞİKLİK VAR
Tebliğde yalnızca aracın kullanımı değiştirilmedi. “Emeklilik belgesi” tanımı da yeniden düzenlendi.Yeni metne göre emeklilik belgesi, Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik kişinin yurt dışından emekli olduğunu gösteren ve çalışmaya bağlı olarak ilgili ülkenin sosyal güvenlik mevzuatına göre düzenlenen belgeyi ifade ediyor.
Bu belgenin elçilik, konsolosluk veya noter tarafından onaylanmış Türkçe tercümeli sureti de isteniyor.
Bu madde özellikle emeklilik durumundan yararlanarak Türkiye’ye geçici araç getiren kişileri ilgilendiriyor.
DÜZENLEME NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRDİ?
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan değişiklik tebliği 14 Ağustos 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı. Tebliğde yer alan hükme göre düzenleme yayımlandığı gün yürürlüğe girdi. Dolayısıyla yeni hükümler 14 Ağustos 2026 itibarıyla geçerli.
YABANCI PLAKALI ARAÇ KULLANANLARIN DİKKAT ETMESİ GEREKİYOR
Buradaki en önemli nokta, “yurt dışından araç getirdim, artık istediğim kişi kullanabilir” şeklinde bir sonuç çıkarmamak. Yeni metin kullanım hakkını açık biçimde bazı koşullara bağlıyor. Araç sahibinin eşi, üstsoyu ve altsoyunun Türkiye Gümrük Bölgesi dışında yerleşik olması, diğer kişilerin kullanımında ise hem yurt dışında ikamet şartının sağlanması hem de izin sahibinin araçta bulunması gerekiyor. Yani kuralın merkezinde yalnızca “kim olduğu” değil, nerede ikamet ettiği de var.
RESMÎ GAZETE’DE İKİ MADDE DEĞİŞTİ
14 Ağustos tarihli düzenlemeyle esas olarak iki konu değiştirildi:
Emeklilik belgesinin tanımı yeniden düzenlendi.
Geçici ithal edilen araçları kimlerin kullanabileceğine ilişkin hüküm yeniden yazıldı.
Ticaret Bakanlığı’nın değişiklik tebliği yayımlandığı gün yürürlüğe girdi.
Yurt dışından Türkiye’ye araçla gelenler açısından işin özeti ise oldukça basit: Aracı kimin kullanabileceği yalnızca akrabalığa değil, kişinin yurt dışında yerleşik olup olmadığına ve bazı durumlarda araç sahibinin araçta bulunmasına bağlı.