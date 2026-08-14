Hatay’da altyapı kazısında tarihi keşif: Yerin 1,5 metre altından çıktı!

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Jandarmayı aradılar ve bölgede güvenlik önlemi aldılar. Müze personeli arkadaşlar çalışmalara devam ediyorlar. İlk kez mahallemizde böyle bir tarihi eser çıktı. Mozaik çıktı ve çevresi örme duvar, tarihinin 1500 yıllık olduğu söyleniyor. Mahallemizde daha önce böyle bir olay yaşanmadı şaşırdık açıkçası" dedi.