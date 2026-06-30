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Bolu'da komşuları taşınmak zorunda bırakan koku ihbarında şoke eden manzara

30.06.2026 - 22:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

Bolu'da komşuları taşınmak zorunda bırakan koku ihbarında şoke eden manzara

Bolu'da bir apartmanın 3. katından yayılan ve komşuları evlerinden taşınmaya zorlayan ağır koku üzerine savcılık izniyle girilen dairede, bakımsız halde bırakılan 6 kedi koruma altına alındı. Çilingir yardımıyla daireye giren ekipler; evin birçok noktasının kedi dışkısıyla kaplandığını, eşyaların etrafa saçıldığını ve içeride çöplerin biriktiğini tespit etti.

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Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre İki Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katındaki daireden yayılan yoğun ve pis koku, apartman sakinlerini ayaklandırdı. Yaklaşık 6 aydır devam eden ve havaların ısınmasıyla dayanılmaz boyutlara ulaşan koku nedeniyle mağdur olan vatandaşlar, durumu ilgili kurumlara bildirdi. Dairede kiracı olarak oturan şahsın il dışında olması nedeniyle içeri girilemeyince, savcılık kararı çıkarıldı.

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Evin her yerinde kedi dışkısı

Polis ekiplerinin eşliğinde ve çilingir yardımıyla açılan daireye giren yetkililer, içeride şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Evde 6 kedinin uzun süredir bakımsız bir şekilde bırakıldığı ve evin her yerinin kedi dışkısı ile kaplandığı tespit edildi. Kötü şartlar altında yaşam mücadelesi veren 6 kedi, yetkililer tarafından alındı.

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"Kiracı komşumuz dayanamayıp başka bir semte taşındı"

Apartman yöneticisi Ercan Türkyılmaz, aylardır büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:
"Yaklaşık 6 aydır bu kokuyla mücadele ediyoruz. Gitmediğimiz kurum kalmadı, inşallah bugün sonuçlandı. Aşırı bir koku vardı ve komşularım bu nedenden dolayı çok rahatsızlardı. Hatta iki gün önce bir kiracı komşumuz dayanamayıp başka bir semte taşındı. Savcılık kararıyla eve girilip kedilerin bakımsız olduğu anlaşıldı ve yetkililer alıp götürdü. Binayı havalandırıyoruz, ev de temizlenirse bu kokudan ebediyen kurtulacağımızı düşünüyoruz."
Olayla ilgili tutanak tutulurken, çevreye ağır koku yayan dairenin temizlenmesi için çalışama başlatılacak.

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