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GündemDiyarbakır'da kozmetik fabrikasında yangın paniği! Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi
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Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında yangın paniği! Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi

16.04.2025 - 16:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Diyarbakır'da kozmetik fabrikasında yangın paniği! Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir kozmetik deposunda çıkan ve iki depoya daha sıçrayan yangın söndürüldü. Yangında bir itfaiye eri elinden yaralanırken, 3 kedi yavrusu jandarma personelince kurtarıldı.

Merkez Bağlar ilçesindeki Mega Sanayi Sitesi'nde Ziba Kozmetik Fabrikası deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler deponun çevresindeki iki depoya daha sıçradı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri ile Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) sevk edildi. 

Diyarbakırda kozmetik fabrikasında yangın paniği Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi

Jandarma ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alındı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. Yangında bir itfaiye eri elinden yaralanırken, 3 yavru kedi jandarma personelince kurtarıldı.

Diyarbakırda kozmetik fabrikasında yangın paniği Bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi gönderildi

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