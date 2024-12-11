Diyarbakır'da korkunç yangın: Banyoya götürmek istedikleri odun sobası devrildi, yardıma komşuları yetişti
Diyarbakır'da banyoya götürülmek istenen odun sobasının devrilmesi sonucu yangın çıktı. Muhyettin Tekin (75) ve eşi komşularının yardımıyla kurtarılırken, yangın itfaiyecilerin müdahalesiyle söndürüldü.
11.12.2024 - 17:10 | | Seyfettin EKEN-Özcan ARGİN/DİYARBAKIR(DHA)
Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 23’üncü Sokak’taki 7 katlı apartmanın 6’ncı katındaki dairede, öğleden sonra, Muhyettin Tekin ve eşi, yanan odun sobasını banyoya götürmek istedi.
Bu sırada devrilen soba nedeniyle yangın çıktı. Yangını söndürmek isteyen Tekin çiftinin yardımına, komşuları yetişti. Çift dışarı çıkarılırken, yangın söndürülemeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri, adrese sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.