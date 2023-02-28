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Diyarbakır’da konut satışı ve kiralardaki fahiş artışa soruşturma

Diyarbakır’da konut satış ve kiralama bedellerinde son günlerde ciddi artışlar yaşandığının tespit edilmesi üzerine başsavcılıkça soruşturma başlattı.

28.02.2023 - 23:34 | | İHA
Diyarbakır’da konut satışı ve kiralardaki fahiş artışa soruşturma

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bu durumu fırsat bilen bazı ev sahibi ve emlakçıların satış ve kira bedellerinde fahiş artışlar yaptıkları yönünde şikayetler yaşandı. Bunun üzerine yapılan araştırmada alışveriş sitelerindeki ilanlarda belirtilen satış ve kiralama bedellerinde son günlerde ciddi artışlar olduğu tespit edildi. İl Ticaret Müdürlüğü görevlilerince de sahada bu yönde tespitler yapılması üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma çerçevesinde Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimatlar verildi.

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