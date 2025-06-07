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Diyarbakır'da fotoğraf çekerken fark etti! Yeni bir tür daha keşfedildi, Türkiye'de 57 tane var

Diyarbakır’da, etkileyici güzellikleriyle görenleri büyüleyen yeni bir tür keşfedildi. Bu tür, açışıyla Anadolu’da baharın gelişini simgeliyor ve meraklı gezginlerin uğrak noktalarından biri haline gelmiş durumda. Ters lale (Fritillaria), Türkiye’de 34’ü endemik olmak üzere toplamda 57 türü bulunan bir çiçek olarak biliniyor. Bu yeni keşif, doğa severler ve botanikçiler için büyük bir heyecan yaratırken, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Ters lalenin bu keşfi, aynı zamanda Diyarbakır’ın doğa turizmi açısından önemini artıran önemli bir adım oldu.

AA
• 07 Haziran 2025 - 07:15 • Son Güncelleme:
AA
• 07 Haziran 2025 - 07:15 • Son Güncelleme:
1Diyarbakırda fotoğraf çekerken fark etti Yeni bir tür daha keşfedildi, Türkiyede 57 tane var

Ters laleler, zambakgiller ailesine ait çok yıllık soğanlı, otsu, ilkbaharda çiçek açan ve çiçeklerinin çan şeklinde olmasıyla bilinen bir bitki.

2Diyarbakırda fotoğraf çekerken fark etti Yeni bir tür daha keşfedildi, Türkiyede 57 tane var

Dünyada 170 kadar türü olan ters laleler, kuzey yarım kürenin ılıman bölgelerinde yetişiyor. ABD'nin batısında 22, Yunanistan'da 27, İran'da 27 ve Çin'de 26 tür yetişmekte.

3Diyarbakırda fotoğraf çekerken fark etti Yeni bir tür daha keşfedildi, Türkiyede 57 tane var

Türkiye'de 34'ü endemik olmak üzere 57 türü bulunan ters laleler, kültürel simge haline geldi.Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehtap Tekşen, AA muhabirine, ters lalelerin Türkiye'nin zengin bir soğanlı cinsi olduğunu söyledi.

4Diyarbakırda fotoğraf çekerken fark etti Yeni bir tür daha keşfedildi, Türkiyede 57 tane var

Ters lalelerin dünyada 170 kadar türü olduğunu, Türkiye'nin 57'sine ev sahipliğini yaptığını anlatan Tekşen, şunları kaydetti:"Ülkemizde 34 endemik türü var. Yeni türler tanımlamak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Ters laleler için dünyada 3 çeşitlilik merkezi bulunuyor. Ülkemiz bu tür için önemli gen ve çeşitlenme merkezlerinden bir tanesi.

5Diyarbakırda fotoğraf çekerken fark etti Yeni bir tür daha keşfedildi, Türkiyede 57 tane var

Bu 3 çeşitlilik merkezlerinde de çok farklı türler var. Komşu ülkelerle birlikte 101 türe ev sahipliği yapıyoruz. Ters laleler, ilgi çeken, merak uyandıran bir cins, ülkemizin bitki çeşitliliği anlamında zenginliği konumunda."

6Diyarbakırda fotoğraf çekerken fark etti Yeni bir tür daha keşfedildi, Türkiyede 57 tane var

Tekşen, ters lalelerin özellikle dağlık ve değişken iklimli bölgeleri sevdiğini belirtti.Türkiye'de kısa mesafelerde bile sıcaklık, nem, rakım ve toprak türünün değişiklik gösterdiği için ters lalelerin farklı koşullara uyum sağladığını ve çeşitlenmesinin mümkün olduğunu vurgulayan Tekşen, şöyle devam etti:

7Diyarbakırda fotoğraf çekerken fark etti Yeni bir tür daha keşfedildi, Türkiyede 57 tane var

"Ülkemiz iklimsel ve jeomorfolojik toprak gibi farklı ekolojik özellikleriyle ters lale gibi cinsler için tam genetik çeşitlilik merkezidir. Bu yüzden bu türe sahip çıkmamız çok önemli. Ters lalelerin yer altında korunaklı parçalarını saklayan kısmını toplamak çok büyük cezalara tabi. Bu cezalar 570 bin lira civarında, cezaların caydırıcı olması açısından çok önemli. Ülkemizde bulunanlar, hassas cinsler. Özellikle toplama ve otlatma, insan faktörünün sebep olduğu büyük tehdit. Bu tehditler ülkemizde bu cinslerin ortadan silinmesine sebep olmaması için çalışmalar yapıyoruz."

8Diyarbakırda fotoğraf çekerken fark etti Yeni bir tür daha keşfedildi, Türkiyede 57 tane var

Tekşen, bazı ters lalelerin bulan kişilerin isimleriyle literatüre kaydedildiğini vurgulayarak, "Örneğin, Nevzatcaglarii ters lalemizi Mersin'de görev yapan bir öğretmenimiz doğada gezinti yaptığı sırada görmüş ve fotoğraflamış. Bana ulaştırdı, yaptığımız incelemede farklı bir ters lale olduğunu anladık ve vatandaşımızın ismini verdik. Yine Yalcinii türümüzü de Diyarbakır'da Muhammet Yalçın isminde bir öğretmen arkadaşımız kelebekleri fotoğrafladığı sırada görüyor.

9Diyarbakırda fotoğraf çekerken fark etti Yeni bir tür daha keşfedildi, Türkiyede 57 tane var

Başka bir yeni tür de böylelikle tespit edilmiş oldu. Muğla'da yetişen Ozgeana, Hatay'da yetişen Umitkaplanii ve Muğla'da yetişen Ozdemir-elmasii (Haslale) laleleri de vatandaşlarımız tarafından bulunduğu için kendi isimleriyle literatüre kazandırılan lalelerden bazıları."