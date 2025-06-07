Diyarbakır'da fotoğraf çekerken fark etti! Yeni bir tür daha keşfedildi, Türkiye'de 57 tane var
Diyarbakır’da, etkileyici güzellikleriyle görenleri büyüleyen yeni bir tür keşfedildi. Bu tür, açışıyla Anadolu’da baharın gelişini simgeliyor ve meraklı gezginlerin uğrak noktalarından biri haline gelmiş durumda. Ters lale (Fritillaria), Türkiye’de 34’ü endemik olmak üzere toplamda 57 türü bulunan bir çiçek olarak biliniyor. Bu yeni keşif, doğa severler ve botanikçiler için büyük bir heyecan yaratırken, bölgedeki biyolojik çeşitliliğin ne kadar zengin olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Ters lalenin bu keşfi, aynı zamanda Diyarbakır’ın doğa turizmi açısından önemini artıran önemli bir adım oldu.
AA
• 07 Haziran 2025 - 07:15 • Son Güncelleme:
AA
• 07 Haziran 2025 - 07:15 • Son Güncelleme: