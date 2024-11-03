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Diyarbakır'da ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran kişilere operasyon!

Diyarbakır'da polisin geniş çaplı operasyonunda, Özel Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri (E-MTSK) sınavına girenlere 20 bin lira karşılığında kopya düzeneği temin ettiği belirlenen 6 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

03.11.2024 - 17:34 | | Seyfettin EKEN/DİYARBAKIR, (DHA)
Diyarbakır'da ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran kişilere operasyon!

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Bismil ilçesinde Bismil Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 1 Kasım günü 18.00'de yapılan E-MTSK sınavı öncesi, okul çevresinde ‘Cımbız’ adı verilen operasyon düzenlendi. Operasyonda, 4 ayrı araç başında telefon ve kulaklık alışverişi yapan M.N. (32), M.A.T. (33), B.N. (24), M.A (20)., C.K. (19) ve F.N. (20) gözaltına alındı.

Diyarbakırda ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran kişilere operasyon

KOPYA DÜZENEĞİ İÇİN İÇ ÇAMAŞIRI KULLANILDI

Ehliyet sınavına girmek isteyenlere en az 20 bin lira karşılığında kopya düzeneği hazırladıkları belirlenen şüphelilerin üst ve araçlarında yapılan aramalarda 25 cep telefonu, 9 kulaklık, 5 bin 695 lira, 4 kopya düzeneği ve 3 kopya düzeneği için kullanılan iç çamaşırı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.N., M.A.T., ve B.N. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diyarbakırda ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran kişilere operasyon

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Diyarbakır'da ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran kişilere operasyon!

Diyarbakır'da ehliyet sınavında kopya düzeneği kuran kişilere operasyon!