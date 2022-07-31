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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cemevlerine saldırıyı kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da cemevlerine yönelik saldırıyı kınadı.

31.07.2022 - 13:54 | | ANKARA, (DHA)-
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cemevlerine saldırıyı kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankara'da cemevlerine yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Muharrem ayını idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde kardeşliğimize kast edenlere fırsat vermeden fitneye, fesada karşı birlik ve beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz inşallah" ifadelerine yer verildi. 

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, cemevlerine saldırıyı kınadı

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