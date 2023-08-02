Disney'in 'Atatürk' dizisiyle ilgili skandal kararına tepki yağdı! Çelik: Karar düzeltilmeli, Atatürk dizisi yayınlanmalıdır

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de faaliyete başlayan ABD merkezli dizi-film platformu Atatürk dizisi yayınlayacağını duyurmuştu. Ancak platform geçtiğimiz haftalarda yerli içeriklerini kaldırdı ve Atatürk dizisini de yayınlamayacağını açıkladı. Karara tepkiler ise peş peşe geldi.

"BU BATI DEMOKRASİLERİNİN İÇİNDE BULUNDUĞU KRİZLE İLGİLİ BİR DURUMDUR"

CNN Türk canlı yayınında kararı değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı;

Atatürk dizisiyle ilgili bu tartışma epeydir sürüyor. Aslında fikir hürriyeti, düşünce hürriyeti bir sürü şeyden bahsediliyor. Ama en temel konularda bile Türkiye'nin hassasiyetleri karşısında, hatta Türkiye'ye karşı değerlerimize karşı işlenen nefret suçları karşısında bile tepkimizi koyduğumuzda fikir hürriyeti diyerek bir yaklaşım sergiliyorlar. Ama söz konusu olan gayet özgür bir biçimde Atatürk ile ilgili bir dizinin yayınlanması söz konusu olduğunda kaç kere bu haberler gündeme geldi.

Neticede bir baskıya boyun eğiyorlar. Bu baskı da Ermeni lobisinin hastalıklı baskısı. Tabi biz bunu kınıyoruz. Tabi bunun ötesinde bir durum da var. O da şu; Artık bu düşünce hürriyetinin, fikir hürriyetinin sınırı nereden başlar, nerede biter... Bulanıklaşması demek aslında demokratik değerlerle bulanıklaşması demektir. Bu Batı demokrasilerinin içinde bulunduğu krizle ilgili bir durumdur.

En son bunun örneğini nerede görüyoruz? BM güzel bir karar aldı. Kutsal kitaplara dönük saygısızlığın, kutsal kitapların yakılmasının nefret suçu olarak nitelendirilmesine dair ama orada 'hayır' oyu verenlere baktığınızda 'hayır' oyu verenler içerisinde bu demokratik ülkeler ya da fikir hürriyeti konusunda çok büyük sözler söyleyen ülkeler olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla fikir hürriyetinin bir bakıma dini hürriyetini, din hürriyetini engellemek üzere aşırı bir şekilde kullanılması söz konusu olabilir.

"HASTALIKLI BİR LOBİNİN BU BASKISINA BOYUN EĞİYORLAR"

Bu dengesizliklerin bir neticesi de işte bu bahsettiğimiz platformun Atatürk dizisini engellemeye çalışmasıyla ilgili. Başka bir konuda bir hassasiyetimizi iletsek tarihiyle ilgili bir konu ya da kimliğimizle ilgili bir konuda önümüze bununla çıkacaklardır. Ama şimdi oradaki hastalıklı bir lobinin bu baskısına boyun eğiyorlar. Biz tabi buna tepkimizi göstermeye devam edeceğiz.

"BUNA HİÇBİR ŞEKİLDE GÖZ YUMAMAYIZ"

RTÜK bir açıklama yaptı, inceleme başlatıyor. Bunu takip edecek. Bunların yetkilileriyle görüşecek. Net olan şu; Biz bunu hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Buna hiçbir şekilde göz yumamayız. Ülkemizde faaliyet gösterek her kurumun her odağın bizim değerlerimize saygı göstermesi gerekir.

Sonuç olarak Atatürk karşısında, Türkiye Cumhuriyeti karşısında bunları yaptığı yok hükmündedir, hiç hükmündedir. Ama netice itibarıyla bu yaptıkları saygısızlığa da bizim göz yummamız söz konusu olmayacaktır.

'KARAR DÜZELTİLMELİ, ATATÜRK DİZİSİ YAYINLANMALIDIR'

Medya alanında bir örgütlenmeleri var. Kuşkusuz bu süreci belirleyecek güçleri yok. Atatürk dizisinin kaldırılmasından memnuniyet duyduklarını belirtiyorlar. Cumhurbaşkanımızın göreve başlama törenine Ermenistan cumhurbaşkanı katıldı, bir normalleşme var. Onlar krizden beslenirler. Bunların üstesinden gelinir.

Geçmişte normalleşme ile ilgili adımlar attık. Bütün bunları Ermenistan mahkemesi durdurdu. Ermenistan’la yürütülen normalleşme süreci ile diaspora lobisinin eylemlerini ayırıyoruz. Atatürk dizisini yayına koymalarını bekliyoruz. Devletin kurumları bu süreci inceliyor. RTÜK muhatapları ile görüşecek, yanlış karardan dönmelerini talep edecek. Dönmezlerse gereken süreç işleyecek. Karar düzeltilmeli, Atatürk dizisi yayınlanmalıdır.

RTÜK BAŞKANI ŞAHİN'DEN AÇIKLAMA

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıklamasında, "Disney + isimli dijital medya hizmet sağlayıcının yerli içerik olan 'Atatürk' dizisini platformunda yayınlamama kararı aldığına dair kamuoyuna yansıyan bilgilerden hareketle kuruluşun savunmasının alınmasına ve inceleme başlatılmasına karar verilmiştir." dedi.

Türkiye Cumhuriyetinin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en önemli toplumsal değer olduğunu kaydeden Şahin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda basına yansıyan "Ermeni lobisi müdahalesi" iddialarının da titizlikle araştırıldığını belirtti.

"BUNUN KABUL EDİLEBİLİR BİR TARAFI YOK"

CNN Türk canlı yayınına katılan gazeteciler İsmail Dükel ve Gürbüz Evren de Disney Plus'un kararını canlı yayında Semiha Şahin'e değerlendirdi.

* İsmail Dükel: Bunun kabul edilebilir bir tarafı yok. Bu ülkenin kurucu liderine dizisini eğer böyle bir kararla ve böyle bir baskıyla kaldırmışsanız eğer bunun hiçbir biçimde izahını yapamazsınız. Ne bu millete yapabilirsiniz, ne Atatürk'ü sevenlere ne de dünyaya...

Dolayısıyla bu karar acilen kaldırılmalı ve 29 Ekim'de bu dizi yayınlanmalı. Aksine gelince bunu yapmazlarsa ne yapmalı? O zamanda Türkiye hükümeti bunun karşılığını mutlaka ve mutlaka bu platforma vermelidir.

FOX TELEVİZYONUNDA YAYINLANACAĞI İDDİASI

Bu iddia doğru olsa bile işi geçiştirmektir. Asla böyle bir şey kabul edilemez. O dizi orada çekilmiştir, orada yayınlanacağı ilan edilmiştir. Ve bir baskı olduğu iddiasıyla kaldırıldığı ifade edilmektedir. Dolayısıyla bunun değil Fox'ta 10 tane Fox'ta yayınlasanız bu ayıbı temizleyemezsiniz.

"YAYINLANMAZSA TÜRKİYE GEREĞİNİ YAPMALIDIR"

Fox'ta yayınlamak bu işin susturma yöntemidir. Geçiştirme yöntemidir. Bir biçimde bunu kabul etmek asla ve asla mümkün değildir. O platformda yayınlanacak. Yayınlanmazsa eğer Türkiye gereğini yapmalıdır.

"ABD'DEKİ ERMENİ LOBİSİ AÇISINDAN ATATÜRK'ÜN AYRI BİR ÖNEMİ VAR"

* Gürbüz Evren: Bu bizim için de çok fazla sürpriz değil. ABD'deki Ermeni lobisinin ne kadar güçlü olduğunu özellikle ABD Senatosu ve Temsilciler Birliği'ndeki etkisine baktığımızda Türkiye aleyhine çıkartılan kararlara baktığımızda bugüne kadar Türkiye'ye yönelik sürdürülen propagandalara baktığımızda böylesi bir girişimin ABD'deki Ermeni lobisi tarafından güçlü Ermeni diasporası tarafından yapılmasını biraz doğal karşılamak gerekiyor.

Bunun birçok nedeni var. ABD'nin ardından Fransa'da da çok güçlü bir Ermeni lobisi var. Dolayısıyla dikkat ederseniz Türkiye'ye yönelik Türkiye'nin değerlerine yönelik Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik her türlü olumsuz propagandanın bu ülkelerdeki güçlü Ermeni diasporasından geldiğini görüyoruz.

ABD'deki Ermeni lobisi açısından Atatürk'ün ayrı bir önemi var. Şöyle; Bir dönem Atatürk'ün bir fotoğrafını yayınlamışlardı. Atatürk'ün yanında köpeği var ve yerde sözde çocuk cesetleri var. Bunları da ölen Ermeni çocukları, katledilen Ermeni çocukları sözde soykırım propagandası olarak çok uzun süre Atatürk aleyhinde kullanmışlardı. Neden kullandılar? Çünkü Mustafa Kemal Atatürk Sevr Anlaşması ile bağımsız bir Ermenistan gören o anlaşmayı milli mücadeleyle birlikte çöpe atmış bir liderdi. Dolayısıyla Ermenilerin, 'Bağımsız Ermenistan' rüyasını, projesini bitiren bir lider olarak Ermeniler açısından ayrı bir önem taşıyor.

Dolayısıyla Atatürk'ün Lozan Anlaşması ile de Türkiye Cumhuriyeti'nin topraklarının Mîsâk-ı Millî'nin garantiye alındığını ve bundan sonra Türkiye topraklarında asla bir Ermenistan olmayacağını göstermesiyle birlikte o zamana kadar Atatürk'e yönelik çok fazla tepkileri ya da çalışmaları olmayan Ermeni diasporasının o andan itibaren bugüne kadar gelen süreçte birçok anti Atatürk çalışması olduğunu görüyoruz.

İkincisi; Türkiye ile Ermenistan arasında bir normalleşme süreci var. Peki bu süreç nasıl gelişiyor? Azerbaycan'ın Karabağ'daki işgal altındaki o toprakları Türkiye'nin de büyük desteğiyle birlikte kurtarmasının ardından Paşinyan'ın çok zor durumda kaldığı ve o güne kadar da ABD'deki ve Avrupa'daki Ermeni diasporasının ciddi olarak desteklediği arkasında durduğu, Rusya ile ilişkileri kopartıp Batı ile ilişkileri sağlamasını bekledikleri Paşinyan'ın bu mağlubiyetinin ardından yavaş yavaş gerçekleri görüp hem Azerbaycan hem de Türkiye ile ilişkileri hızlı bir şekilde düzeltmeye başlaması bir kere ABD'deki Ermeni lobisini çok ciddi bir şekilde etkiledi.

SİYASİLERDEN TEPKİLER

Karara siyasiler de sessiz kalmadı, sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

* AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek “Atatürk” dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir. Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır.

Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD’deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir. Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır.

Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın...

* İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Daha önce gelen haklı tepkiler üzerine yayınlanacağını duyurdukları “Atatürk” dizisini bu kez Ermeni lobisinin baskı ve yönlendirmesiyle yayından kaldırma kararı aldığı belirtilen dizi/film platformu Disney Plus’ı uyarmak istiyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk demek Türk Milleti demektir. Türkiye düşmanlarının yalan kampanyasına alet olunmamasını diliyoruz. Böyle bir karar alındığı takdirde söz konusu platforma üye olan tüm vatandaşlarımızı üyeliklerini sonlandırmaya çağırıyoruz.

* CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de 'Atatürk kırmızı çizgisidir' başlıklı bir açıklama yaptı. Sarıgül ilgili platforma üye olanları üyeliklerini iptal etmeleri çağrısı yaptı.

* Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili çekilen dizinin diaspora ve lobi faaliyetleriyle engellenmesi asla kabul edilemez. 29 Ekim'de kendi platformunuz üzerinden, tüm dünyaya açık bir şekilde diziyi yayınlayacağınızı duyurmanızı bekliyorum.