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e-Devlet kullanıcı sayısı yüzde 37 arttı! Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2023'ün ilk 6 ayında e-Devlet kullanıcı sayısı 63 milyon 330 bin 190 kişiye yükseldi. e-Devlet kullanan vatandaşlarımızın sayısında yüzde 37'lik büyük bir artış gerçekleşti" dedi.

02.08.2023 - 13:26 | | DHA
e-Devlet kullanıcı sayısı yüzde 37 arttı! Bakan Uraloğlu açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, e-Devlet kullanıcı sayılarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakan Uraloğlu, e-Devlet ile kamu kurumlarının sunduğu hizmetlere tek noktadan, hızlı ve güvenli erişim sağlandığını belirterek, "Geliştirilen mobil uygulama ile hizmetlere erişim her yerden mümkün hale geldi. Vatandaşlarımız e-Devlet ile hizmetlere erişimin kolaylaşması, bilgiye çabuk ulaşılması, kırtasiye masraflarının azalması, yönetimde şeffaflığın ve saydamlığın sağlanması, zaman ve maliyet tasarrufunu sağlıyor. Vatandaşlarımız kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştığının farkında, e-Devlet'in önemi vatandaşlarımız için günden güne artıyor" ifadelerini kullandı.

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2022 yılı içinde yapılan iyileştirmeler ve yeni hizmetlerin eklenmesiyle e-Devlet'in kullanımında hızlı bir artış gözlendiğini belirten Uraloğlu, "2022 ilk 6 ayında 59 milyon 589 bin 845 kişi e-Devlet kullanırken, 2023'ün ilk 6 ayı sonunda 63 milyon 330 bin 190 kişi e-Devlet kullanıyor. e-Devlet kullanan vatandaşlarımızın sayısı geçen seneye nazaran yüzde 37 artış gösterdi. 1 milyon 586 bin 819 kişi daha e-Devlet kullanmaya başladı. 1 milyon kullanıcının katıldığı ankette ise e-Devlet memnuniyet oranı yüzde 95,3'e ulaştı. 30 milyon 12 bin 473 kadın, 33 milyon 317 bin 717 erkek kullanıcı, e-Devlet kullanıyor. e-Devlet'te hizmet sayısı toplamda 7 bin 169'a ulaştı" dedi.

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