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Emniyet'te görev değişikliği! Bakan Yerlikaya yeni atamaları açıkladı

Emniyet Müdürleri Kararnamesi ile 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 52 ilin emniyet müdürü değişti. Ankara ve İzmir’in de içinde bulunduğu 24 ilin emniyet müdürleri merkeze çekildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya atamalara ilişkin paylaşımda bulundu.

02.08.2023 - 13:50 |
Emniyet'te görev değişikliği! Bakan Yerlikaya yeni atamaları açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanı Mahmut Çorumlu, Samsun Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, Polis Başmüfettişleri Selami Yıldız ile Caner Tayfur, Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı; Polis Başmüfettişi Rüştü Yılmaz ise 1. Hukuk Müşavirliği görevine getirildi.

52 ilin emniyet müdürü değişti
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Kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değiştirilirken, bu illerden 24'ünün emniyet müdürü ile Emniyet Genel Müdür Yardımcıları Ahmen Şengün ve Resul Holoğlu da EGM emrine atandı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni bir paylaşımda bulundu. Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

Emniyet Genel Müdürlüğümüze bağlı Başkanlık ve Daire Başkanlıklarımızda gerçekleşen yeni atamalar ülkemize hayırlı olsun.

Yeni görevlerine atanan mesai arkadaşlarıma başarılar dilerim.

Ülkemizin huzur ve güvenliği önceliğimizdir. Emniyet teşkilatımızın her kademesindeki arkadaşlarımızla canla başla çalışmaya devam edeceğiz

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