51 ilin emniyet müdürü değişti
Emniyet Müdürlerinin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile; Emniyet Genel Müdür Yardımcılıklarına, Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı.
02.08.2023 - 01:50 |
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’ne Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü’ne Elazığ İl Emniyet Müdürü Celal Sel atandı. Emniyet Genel Müdür Yardımcılığına ise Mahmut Çorumlu, Ömer Urhal, Selami Yıldız ve Caner Tayfur atandı.
İşte tam liste: