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Erzincan’da köy çeşmesinde ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

11.10.2026 - 08:12Güncellenme Tarihi:
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Kaynak: İHA

Erzincan’da köy çeşmesinde ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Erzincan’ın Kemah ilçesine bağlı Oğuz köyünde, hayvanların su içtiği çeşmede nesli tehlike altında bulunan benekli semender görüntülendi.

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Köydeki çeşmede ortaya çıkan benekli semender, bölgenin biyolojik çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Nemli alanlarda ve su kaynaklarının çevresinde yaşamını sürdüren semenderin görüntülenmesi, doğal yaşam alanlarının korunmasının önemini gündeme getirdi.

Oğuz köyünde kaydedilen görüntü, Erzincan’ın sahip olduğu doğal zenginliklere ve yaban hayatı çeşitliliğine dikkati çekti.

 

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