İş merkezinde yangın! Bayrampaşa yangınında mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı

Yangın Yıldırım Mahallesi Şehit Sadullah Balkan Sokak'taki 5 katlı iş merkezinin bodrum katında bulunan ve reklam panosu yapıldığı belirtilen bir iş yerinde çıktı. Çıkış nedeni bilinmeyen yangın bir anda büyüdü. Bodrum katlarda mahsur kalanlar bulunduğu ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yoğun müdahalesi sonucu 9 kişi kurtarıldı. Yangına müdahale eden 7 itfaiye eri de dumandan etkilendi. Kurtarılanlara ve itfaiyecilere ilk müdahale olay yerindeki ambulanslarda yapıldı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Saat 09.49'da Bayrampaşa İlçesi Yıldırım Mahallesi'nde bulunan 5 katlı iş yerinde yangın çıkmıştır. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevk edilerek yangına müdahale edilmiş olup yangın söndürme çalışmaları devam etmektedir. Yangın sırasında dumandan etkilenen 9 işçi ve 7 itfaiye eri çevrede bulunan hastanelere sevk edilmiş olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır" denildi.

CNN TÜRK Muhabiri yangında mahsur kalan 9 kişinin sağ olarak kurtarıldığını bildirdi.

TRT Haber muhabirinin aktardığı bilgiye göre; Siyah dumanlar yükselmeye devam ediyor. Ekipler yangının başlangıç noktasına ulaşmaya çalışıyor. Öncelik mahsur kalanları kurtarmak.

10'dan fazla itfaiye ekibi ve 6 ambulansın olay yerinde olduğunu gördük. 2 vatandaşın ambulansa bindirildiğini gördük. Yangının çıkış sebebi henüz bilinmiyor. İtfaiye ekipleri kendi canlarını hiçe sayarak yoğun dumanlara giriyorlar. Bir vatandaşı gaz maskesiyle çıkarmışlardı. Siyah ve yoğun duman olduğunu söyleyebilir. Bodrum katta olduğu için Yangın boşluklardan çıkmaya çalışıyor. Polis ekipleri bir uyarıda bulundu. İçeride kimyasallar olduğu için patlama riskine karşı bölge boşaltılıyor.

Duman gitgide yükselmeye devam ediyor diyebiliriz. İtfaiye ekipleri koşarak içeriden çıkıyorlar. Simsiyah dumanlar içeriyi kaplamış durumda. Çok sayıda itfaiye ekibi var. 2 vatandaşın içeriden çıkarıldığını gördük bu noktada.

6 ambulanstan sadece 2'si kalmış durumda bu noktada. Sağlık ekipleri de burada. Yoğun bir koşuşturma olduğunu söyleyebiliriz. Ekipler alevlerle mücadele ediyor. Çevredekiler ayran yoğurt getiriyorlar itfaiye için.