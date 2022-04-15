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Dışişleri'nden İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Şiddetle kınıyoruz

Dışişleri Bakanlığı'nca İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Müslümanlara yönelik müdahalesi kınandı.

15.04.2022 - 14:55 | | DHA
Dışişleri'nden İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Şiddetle kınıyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Filistin'de, başta Cenin olmak üzere farklı şehirlerde İsrail güvenlik güçleri tarafından biri çocuk olmak üzere toplam 7 Filistinlinin ölümüne sebebiyet verilmesini ve bu sabah ibadet için Mescid-i Aksa'da bulunan Müslümanlara müdahale ederek yaralanmalara yol açılmasını kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz. Bölgede son günlerde artan gerilimden derin endişe duyuyoruz. Özellikle bu hassas dönemde, Mescid-i Aksa'nın statü ve maneviyatına yönelik tahrik ve tehditlere izin verilmemesinin önemini bir kez daha vurgulamakta fayda görüyoruz. Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli sivillere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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