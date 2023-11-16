GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Dışişleri: İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur
ABONE OL

Dışişleri: İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin halkına karşı uyguladıkları zulüm ve katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur" ifadeleri kullanıldı.

16.11.2023 - 09:10 | | ANKARA, (DHA)
Dışişleri: İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur

Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerinden dolayı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Filistin halkına karşı uyguladıkları zulüm ve katliamlarla tarihin kara sayfalarına girmiş İsrailli yetkililerin hukuktan söz etmeye hakları yoktur. Gerçeklerin dile getirilmesinden rahatsız olan Benjamin Netanyahu'nun ve Eli Cohen'in, Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir. Meşruiyetlerini insanlık vicdanlarında çoktan yitirmiş olan İsrailli yetkililer, tüm dünyanın gözü önünde hastaneleri bombalayarak, kadınları ve çocukları öldürerek işledikleri suçları örtbas edemeyecekler ve dikkatleri başka yöne çekemeyeceklerdir. Dünya kamuoyunda derin infial uyandıran bu insanlık suçlarının azmettiricileri ve failleri er ya da geç yargılanacaklardır. Türkiye, Gazze'deki katliama karşı çıkmayı ve Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir" denildi. (DHA)

Haberin Devamı

    GÜNCEL HABERLER

    Azerbaycan ve Meksika'da denendi! Hıyarda aranan aromayı 7 yılda buldu

    Azerbaycan ve Meksika'da denendi! Hıyarda aranan aromayı 7 yılda buldu

    Yoğun kar yağışı geliyor! Düşük doğal gaz faturası için uzman isimden kritik tavsiyeler

    Yoğun kar yağışı geliyor! Düşük doğal gaz faturası için uzman isimden kritik tavsiyeler

    Taksiciden yolcuya akıllara zarar bahane! İstediği yere götürmemek için bin takla attı

    Taksiciden yolcuya akıllara zarar bahane! İstediği yere götürmemek için bin takla attı