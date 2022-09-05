Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Batı Trakya çağrısı
Dışişleri Bakanlığı, 'Batı Trakya Türk Azınlığı'nın kendi dini liderlerini seçme hakkına saygı göstermesi ve baskıları sonlandırması konusunda Yunanistan'a çağrıda bulundu.
05.09.2022 - 23:13 | | DHA
Dışişleri Bakanlığı'nca Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yunanistan'dan, Batı Trakya Türk Azınlığının Lozan Barış Antlaşması başta olmak üzere, uluslararası anlaşmalarla teminat altına alınan kendi dini liderlerini seçme hakkına saygı göstermesini ve bu bağlamdaki baskılarını sonlandırmasını bekliyoruz" denildi.