Her ilmeğinde bolluk, bereket, korunma ve kadının gücü olan kilimlerin ağzı yok ama dili var

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Çankırı yöresine özgü, her bir ilmeğinde farklı bir hikaye ve anlam barındıran tarihi kilim motifleri, Kilim Evi ve Atölyesi'nde sergilenerek vatandaşlara tanıtılıyor. Orta Asya'da dokumacılığın başlangıcından bu yana doğayı rehber edinen ustaların eserleri, sadece birer eşya değil, dokuyan kişilerin o anki ruh hallerini ve dualarını yansıtan tarihi belgeler olarak dikkat çekiyor.