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Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil'deki saldırıya ilişkin açıklama!

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'daki Rusya Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

05.09.2022 - 19:10 |
Dışişleri Bakanlığı'ndan Kabil'deki saldırıya ilişkin açıklama!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kabil'deki Rusya Federasyonu Büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen intihar saldırısında, aralarında Büyükelçilik mensuplarının da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu terör saldırısını şiddetle kınıyor; Rusya Federasyonu’na ve Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

 

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