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Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in 'güvenli bölge' saldırısına tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Han Yunus'ta güvenli bölge ilan edilen El Mevasi'de barınan sivilleri hedef alan saldırısına tepki gösterdi.

13.07.2024 - 19:48 | | ANKARA, (DHA)
Dışişleri Bakanlığı'ndan, İsrail'in 'güvenli bölge' saldırısına tepki

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in, Han Yunus kentinde güvenli bölge olarak belirlediği El Mevasi'de barınan Filistinlilere saldırarak onlarca sivili katletmesi, Netanyahu hükümetinin Filistinlileri topyekun yok etme çabasının bir aşamasıdır. İsrail'in ateşkes konusunda Hamas'ın olumlu yanıtına karşılık vermesi beklenirken bir kez daha kan dökmeyi tercih etmesi, Netanyahu hükümetinin kalıcı ateşkes müzakerelerini engellemeye çalıştığının da delilidir. İsrail'e destek veren ülkelerin, bu barbarlığa artık dur demesi gerekmektedir" denildi. (DHA)

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