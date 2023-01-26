GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’daki mülteci kampına düzenlenen baskını kınadı
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’daki mülteci kampına düzenlenen baskını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail kuvvetlerince Batı Şeria’daki Cenin Mülteci Kampı’na düzenlenen saldırıları şiddetle kınadı.

26.01.2023 - 15:22 | | ANKARA (İHA)
Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’daki mülteci kampına düzenlenen baskını kınadı

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail kuvvetlerince bugün sabah saatlerinde Batı Şeria’daki Cenin Mülteci Kampı’na düzenlenen baskın sırasında çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’daki mülteci kampına düzenlenen baskını kınadı

Özellikle Batı Şeria’da giderek daha da artan gerilimden ve artık neredeyse her gün yaşanan can kayıplarından derin endişe duyuyor ve sivillerin ölümlerine yol açan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’daki mülteci kampına düzenlenen baskını kınadı

Bölgede gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesi ve can kayıplarının önlenmesi için İsrail makamlarına gerekli önlemleri etkin şekilde almaları yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’daki mülteci kampına düzenlenen baskını kınadı

GÜNCEL HABERLER

Bakan Bozdağ: AYM'nin HDP kararı oybirliği ile alınmış isabetli bir karardır

Bakan Bozdağ: AYM'nin HDP kararı oybirliği ile alınmış isabetli bir karardır

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İsrail’e kınama

AK Parti Sözcüsü Çelik’ten İsrail’e kınama

Ücretlere yüzde 60 zam geldi! Yediemin otoparkları için flaş karar, yeni ücret belli oldu

Ücretlere yüzde 60 zam geldi! Yediemin otoparkları için flaş karar, yeni ücret belli oldu