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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Haiti'ye başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Haiti'de bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle Haiti halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

14.12.2021 - 20:32 |
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Haiti'ye başsağlığı mesajı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Haiti'nin Cap- Haitien şehrinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Haiti halkı ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."

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