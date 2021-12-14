Dışişleri Bakanlığı'ndan, Haiti'ye başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı, Haiti'de bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu yaşanan can kayıpları nedeniyle Haiti halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.
14.12.2021 - 20:32 |
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Haiti'nin Cap- Haitien şehrinde bir akaryakıt tankerinin patlaması sonucu 50'den fazla kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin aileleri ile Haiti halkı ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz."