Dışişleri Bakanlığı'dan Netanyahu'ya sert tepki: Hitler'in sonu nasıl olduysa, onun da sonu öyle olacak
Dışişleri Bakanlığı, Filistin'e karşı saldırılarını artıran İsrail'e sert tepki verdi, Dışişleri'nden yapılan açıklamada, "Soykırımcı Hitler’in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu’nun sonu da öyle olacak." ifadeleri kullanıldı.
29.07.2024 - 01:37 | | İHA
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz."