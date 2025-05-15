Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dolmabahçe'de Rus heyetiyle görüşüyor
15.05.2025 - 21:04Güncellenme Tarihi:
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde müzakereler için İstanbul'a gelen Rus heyetiyle görüşüyor.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu akşam (15 Mayıs) Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski başkanlığındaki Rus heyetiyle bir görüşme yapıyor.