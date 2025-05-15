GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemDışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dolmabahçe'de Rus heyetiyle görüşüyor
HaberlerGündem Haberleri Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dolmabahçe'de Rus heyetiyle görüşüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dolmabahçe'de Rus heyetiyle görüşüyor

15.05.2025 - 21:04Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Dolmabahçe'de Rus heyetiyle görüşüyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde müzakereler için İstanbul'a gelen Rus heyetiyle görüşüyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu akşam (15 Mayıs) Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Danışmanı Vladimir Medinski başkanlığındaki Rus heyetiyle bir görüşme yapıyor.

Güncel Haberler

Barış zirvesi! ABD, Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek
#Gündem

Barış zirvesi! ABD, Rusya ve Ukrayna İstanbul'da bir araya gelecek

Uzmanından altın fiyatları için kritik uyarı: Bu 3 gelişmeye dikkat
#Ekonomi

Uzmanından altın fiyatları için kritik uyarı: Bu 3 gelişmeye dikkat

Zelenskiy'den flaş açıklama: Eğer liderler seviyesinde koşulsuz ateşkes görüşülecekse ben buradayım
#Dünya

Zelenskiy'den flaş açıklama: Eğer liderler seviyesinde koşulsuz ateşkes görüşülecekse ben buradayım