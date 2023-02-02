Diplomalı psikoloğun muskası ortaya çıktı: 5000 yaşındayım, cinlerim var

İstanbul'da akılalmaz olay yaşandı. Görünmeyen varlıklarla konuştuğunu onlara her istediğini yaptırdığını iddia ediyor. Yüzünü ve kimliğini gizleyen bir anne kızının son dönemde yaşadığı psikolojik sorunlardan sonra arkadaşlarının da zorlamasıyla o psikoloğa gitti. Psikoloğun kızına söylediği sözleri paylaşan annenin anlattıkları şok etti.





'5000 BİN YAŞINDAYIM, IŞIK VARLIKLARIM VAR SENİ İSTİYORLAR'

Yüzüne de, kimliğini de gizleyen bir anne, kızı son dönemlerde psikolojik sorunlar yaşayınca arkadaş tavsiyesiyle iddiaların odağındaki o psikoloğa gitti. 'Benim ışık varlığım var seni istiyorlar, anneni de istiyorlar ama sen şifacısın annen cadı! Benim cinlerim var, beş bin yaşındayım' şeklinde konuşmaları anlatan anne, durumdan çok rahatsız oldu hemen aynı psikoloğa giden arkadaşlarıyla konuştu.

İKSİR YAPTIRIP İÇTİRDİ

Midye kabuğundan, kuş tüyünden koku yaptığını söyleyen psikoloğun danışanlarına iksir yaptığını o iksiri içirdiği hatta vücudunun farklı bölgelerine sürdürdüğü de iddialar arasında. yer alıyor. Anne, olayı yargıya taşıdı. Kanal D'ye konuşan anne 'Çok tanınmış markaların kokuları vardı, böyle psikolog olur mu?'

İddiaların odağındaki psikologsa kendisine iftira atıldığını ileri sürdü.