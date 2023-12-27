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Dilan Polat'ın kremlerini TMSF satacak! Polat çiftinin franchise verdiği 100’ü aşkın firma için flaş karar

Dilan Polat - Engin Polat çifti için başlatılan soruşturma kapsamında TMSF’nin kayyım olduğu şirketlerin e-ticaret sitelerindeki ürün satışları yeniden başlıyor. Fon 39 şirketteki çalışanların maaşını ödemeye başladı. Polat çiftinin franchise verdiği 100’ü aşkın firma da hizmetine devam edecek.

27.12.2023 - 10:11 |
Dilan Polat'ın kremlerini TMSF satacak! Polat çiftinin franchise verdiği 100’ü aşkın firma için flaş karar

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sosyal medya fenomenlerine ait 39 şirketteki çalışanların işlerini kaybetmemesi, kamu borçlarının ve üçüncü şahısların alacaklarının ödenebilmesi için kayyım olarak şirketleri yönetiyor.

Kayyım heyeti, başta aylık vergi ve SGK borçları olmak üzere, bütün fenomenlerin şirketlerindeki yaklaşık 500 çalışanın maaş alacaklarını ödemeye başladı. Hizmet alınan firmaların alacaklarıyla ilgili ödemelerin de düzene girmeye başladığı öğrenildi.

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Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre; Mahkemeler, Dilan-Engin Polat Grubunun tasfiye ve terkinlerle birlikte 27, Başar Grubunun 3, Tayyar Grubunun 2, Özkan Grubunun 2 ve diğer fenomenlere ait 5 şirkette TMSF’yi kayyım olarak görevlendirdi.

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Dilan-Engin Polat grubunun 27 şirketinin içinde güzellik merkezleri dışında da şirketler olduğu belirtiliyor. Polat Grubu’nun 100’ü aşkın franchise verdiği firma bulunduğu öğrenildi. Franchise verilen firmaların da sorunsuz hizmet vermeye devam edeceği vurgulandı. Bu şirketlerin e-ticaret sitelerindeki ürün satışları da yeniden başlıyor.

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Polat Grubu’ndaki güzellik ürünü satışlarının belli bir kısmının e-ticaret platformları üzerinden yapıldığı tespit edildi. TMSF’nin şirketlerde görevlendirdiği yeni yöneticilerin, gerçek müşterilerin siparişlerinde bir aksama olmaması ve gelirlerin düşmemesi için çalıştığı ifade edildi.

HUKUKİ SÜREÇ BİTENE KADAR

TMSF’nin bu şirketlerin faaliyetlerini devam ettirmesine öncelik vermesi bekleniyor. Kârlılığı olan şirketlerin satışı ya da başka herhangi bir karar için hukuki sürecin tamamlanmasının beklenebileceği tahmin ediliyor.

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