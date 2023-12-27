GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Oto galericiye kanlı saldırı: Sana 5 milyon lira ceza kestik!
ABONE OL

Oto galericiye kanlı saldırı: Sana 5 milyon lira ceza kestik!

Küçükçekmece'de bir çocuk babası galerici Sertaç Çelikli'nin öldürülmesiyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin iş adamından 5 milyon lira haraç almaya çalıştıkları iddia edildi. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin olaydan sonra kaçtığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

27.12.2023 - 09:29 | | Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
Oto galericiye kanlı saldırı: Sana 5 milyon lira ceza kestik!

Küçükçekmece, Sögütlüçeşme Mahallesi'nde 6 Kasım'da saat 19.40 sıralarında meydana gelen olayda galericilik yapan Sertaç Çelikli (37), uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Çevredekiler tarafından hastaneye kaldırılan Sertaç Çelikli tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis tarafından başlatılan soruşturmada, ölen kişinin otomobilini park ettiği sırada, 18-20 yaşlarında yüzünde cerrahi maske bulunan kapüşonlu kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırıyı düzenlediği belirlendi.

Oto galericiye kanlı saldırı: Sana 5 milyon lira ceza kestik

Şüphelinin olay yerinden yaya olarak kaçtığı, bir arka sokakta kendisini bekleyen motosikletli bir kişinin yardımıyla uzaklaştığı belirlendi. Şüphelinin kaçtığı anlar, güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Oto galericiye kanlı saldırı: Sana 5 milyon lira ceza kestik

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan soruşturmada, bir süre önce Serdaç Çelikli'nin işlettiği galeriye gelen 6 kişinin "Sana 5 milyon lira ceza kestik" diyerek para istedikleri belirlendi. Yapılan çalışmalarda, kimlikleri belirlenen 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Olayın tetikçisi olduğu belirlenen firari durumdaki şüphelinin evinde yapılan aramada, uzun namlulu otomatik tüfek ile 61 mermi ele geçirildiği öğrenildi. Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Haberin Devamı

GÜNCEL HABERLER

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye teklifi Meclis'ten geçti

Çalışan emeklilere 5 bin TL ikramiye teklifi Meclis'ten geçti

İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan geçti

İsveç'in NATO üyeliği Komisyon'dan geçti

Nihat Özdemir'in acı kaybı! Kız kardeşi Ayşegül Şarer yaşamını yitirdi

Nihat Özdemir'in acı kaybı! Kız kardeşi Ayşegül Şarer yaşamını yitirdi