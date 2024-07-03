Dilan Polat ve Engin Polat için istenen ceza belli oldu! 3 ayrı suçtan iddianame

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



3 ayrı suçla yargılanacaklar

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, Dilan ve Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında “suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama", “yasa dışı bahis”, “suç örgütü kurma ve üye olma” suçlarından iddianame düzenledi. İddianamede Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheli için “Örgüt yapısı içinde suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “Suç örgütü kurma ve üye olma” ve “Yasadışı Bahis” suçlarından 13 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hazırlanan iddianame, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.