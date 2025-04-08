Dilan-Engin Polat çiftinin yargılandığı 'kara para aklama' davasın duruşması başladı

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 28 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istenmişti.

Mahkeme ara kararında tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün tahliyesine karar vermişti.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Engin Polat, Sezgin Polat, Can Doğu, Ahmet Gün, Dilan Polat’ın kara kutusu olarak bilinen Mustafa Özalp ‘Mıstık’ ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Saat 10.40'ta başlayan duruşmada gizli tanığın dinlenmesi için yazılan müzekkere UYAP'a yüklendiği için kimliğinin ifşa olmaması için gizli tanığın dinlenmemesine karar verildi.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların "soğuk cüzdan yöntemi" ile sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu, örgütün söz konusu faaliyetler sırasında kısa sürede ulaştıkları şöhret ve tanınırlık sayesinde bir kısım gerçek ticari faaliyetlerde de bulunduğu, bu sayede aklama suçlarının en belirgin yönü olan takip ve kontrolün zorlaştırılmasını sağlamaya çalıştıkları değerlendirmesi yapılıyor.Delillerle sabit olan yasa dışı bahisten gelen paranın perdelenmeye çalışıldığı, zenginleşmenin gerçek bir ticaretten kaynaklandığı imajının oluşturulması için birden çok şirketin kurulduğu anlatılan iddianamede, bu şirketlerin faaliyetleri sırasında gerçekte olmayan iş ve işlemlere ilişkin sahte faturaların düzenlenip kullanıldığı ve kanunen tutulması gereken defterler dışında harici gizli kayıtların tutulduğu belirtiliyor.

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İddianamede, soruşturma kapsamında alınan 31 şirketin ve bu şirketlerin sahip olduğu taşınmaz, araç ve benzeri tüm mal varlığının müsadere edilip mülkiyetin kamuya geçirilmesi de talep ediliyor.Dilan ve Engin Polat'ın 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından toplam 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilen iddianamede, diğer sanıkların da farklı suçlardan değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırılmaları isteniyor.