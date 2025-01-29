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Dikkat grip vakaları artıyor! Bağışıklık sistemini güçlü tutmak gerekiyor

29.01.2025 - 19:43Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Dikkat grip vakaları artıyor! Bağışıklık sistemini güçlü tutmak gerekiyor

Antalya Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde son günlerde artan grip ve soğuk algınlığı şikayeti sebebiyle hasta yoğunluğu yaşanıyor.

Son zamanlarda artan grip ve soğuk algınlığı şikayeti sebebiyle Gazipaşa Devlet Hastanesi'nde özellikle acil servislerde ve yatan hasta sayılarında ciddi oranda artış görüldü. Çocuk, acil servis ve dahiliye bölümlerine yapılan başvuruların arttığı hastaneye genellikle grip, yaygın kas ağrısı, ateş, üşüme, ishal, kusma, öksürük, halsizlik, burun akıntısı, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, baş ağrısı ve gözlerde sulanma gibi semptomlarla başvurular dikkat çekti.
İlçede grip vakası sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Gazipaşa Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Çelik, ilçe halkına enfeksiyonların yayılmasını önlemek adına kalabalık ortamlardan kaçınılmasını, hasta bireylerle temastan sakınılmasını ve düzenli el yıkama alışkanlığının sürdürülmesini önerdi. Dr. Çelik, bağışıklık sistemini güçlü tutmak için dengeli beslenme ve bol sıvı tüketiminin önemine de vurgu yaparak, gribal enfeksiyon hastalıklarına karşı bağışıklık sistemini güçlendirici meyve, sebze, tüketmek ve vitamin takviyeleri alınması ve özellikle de hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

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