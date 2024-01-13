Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: Manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde şehit olan ve yaralan askerle ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara karşı uyardı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman Mehmetçiğimiz şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman askerimiz de yaralanmıştır. Yaralanan askerlerimiz hastanelere sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 12 terörist de etkisiz hale getirilmiştir. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamalar dışında, özellikle terör örgütü ve sempatizanlarının sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz.

"PAYLAŞIMLARDAKİ İSİMLER AĞUSTOS 2023'TE ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZİN İSİMLERİDİR"

Bot hesaplar da kullanılarak birçok sosyal medya hesabından 12 Ocak 2024'te (bugün) şehit olan kahraman askerlerimizin isimleriyle ilgili yoğun ve organize biçimde yürütülen dezenformasyon faaliyeti tespit edilmiştir. Bu hesaplardan, 'Askerlerimizin isimleri' iddiasıyla birebir aynı paylaşımlar yapıldığı belirlenmiştir. Şehit olan askerlerimizin isimleri" iddiasıyla yapılan paylaşımlardaki isimler bugün değil, Ağustos 2023'te şehit olan askerlerimizin isimleridir. Asılsız bilgileri paylaşarak terör örgütlerinin manipülasyonlarını yaymamaya dikkat ediniz. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz"

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BAKAN YERLİKAYA: TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLATILMIŞTIR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Bölücü Terör Örgütü’nün (BTÖ) hain saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize yönelik sosyal medyada 'provokatif amaçlı olarak' terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır." açıklamasında bulundu.