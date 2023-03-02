Depremden 248 saat sonra kurtarılmıştı! Aleyna Ölmez ile ilgili yeni gelişme

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Kayabaşı Mahallesi'ndeki Atabey Apartmanı'nın enkazından 248'inci saatte kurtarılan Aleyna Ölmez, 16 Şubat'ta Ankara'ya getirilip, Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ölmez, 15 günlük tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşup, bugün taburcu edildi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, depremde yaralananlardan yaklaşık 2 bin kişinin Ankara Üniversitesi hastanelerinde tedavi gördüğünü ve hiçbirinin hayatını kaybetmediğini söyledi.

'FİZİK TEDAVİ SÜRECİNİ TAKİP EDECEĞİZ'

Aleyna'yı, bundan sonra da takip edeceklerini belirten Rektör Prof. Dr. Ünüvar, "Hem tıbbi açıdan hem de psikososyal anlamda konuyu takip edeceğiz. İnşallah bu sürecin sağlıklı bir şekilde atlatılması için elimizden geleni yapacağız. Fizik tedavi sürecini de takip edeceğiz. Ailesi de bu süreci bizimle beraber sürdürmek istediklerini söyledi" dedi.

Aleyna'nın teyzesi Güler Duman da hem tedavi sürecinde katkısı olanlara hem de dışarıdan ziyarete gelenlere teşekkür etti. Duman, desteklerle kendilerini yalnız hissetmediklerini söyledi.

'AÇLIK VE SUSUZLUK HİSSETTİĞİM ZAMAN UYUDUM'

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Aleyna Ölmez, enkaz altındaki durumu sorulunca "11 gün boyunca hiçbir şey yiyip, içme şansım olmadı. Ortam da karanlıktı. Ben depreme odamda yakalandım, pek hareket etme şansım olmadı. Bir şey yiyip, içemedim. Herhangi bir açlık veya susuzluk hissettiğim zaman da uyudum. Genelde uyuduğum için de pek bir şey hatırlamıyorum" diye konuştu.

TEYZESİYLE YAŞAYACAK

Aleyna Ölmez, bundan sonra teyzesiyle yaşayacağını ve fizik tedavi sürecinde Ankara'da olacaklarını söyledi. Tedavisini yürüten hastane personeli için yaptığı kara kalemi hediye eden Ölmez, çalışanların alkışlarıyla hastaneden ayrıldı.