Depremde yıkılan binadan deniz kumu ve dere taşı çıktı

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Gaziantep’te ölümlere neden olan binalardan karot testi alımına başlandı. İslahiye ilçesinde Hacı Ali Öztürk Mahallesi’ndeki 20 kişiye mezar olan Gözde Apartmanı’nda Cumhuriyet savcılığının talebiyle karot örnekleri alındı.

Enkaz kaldırma işlemleri sürerken, Samsun’dan gelen jeoloji mühendisi ve mimarlardan oluşan bağımsız bilirkişiler, daha önce çürük raporu verildiği iddia edilen apartmandan karot ve beton örneği aldı. İnşaatta kullanılan demir blokları da inceleyen uzmanlar, laboratuvarda test yapılacağını açıkladı.

Alınan örneklerin inşaata hiç uygun olmadığı, dere taşı olarak tabir edilen taşların görüldüğü öğrenildi. Arındırılmamış deniz kumuna da rastlanılan enkazın kaldırılmasına devam ediliyor. 2000 yılında yaşamın başladığı apartmanın iki cephesinin olduğu, bir tarafından altı diğer tarafından sekiz kat olarak inşa edildiği öğrenildi.





TORUNLARINI BEKLİYOR

Milliyet gazetesinden Gökhan Karakaş'ın haberine göre; Gözde Apartmanı’nda kızı İnci ile torunu Almira’yı kaybettiğini söyleyen Ali küçük, Milliyet’e konuştu. Ali Küçük, "Kızılay’da çalışan damadım Metin ile torunlarım Rümeysa ve İrem halen aranıyor. Beş canım bu apartmanda gitti. Tek ümidimiz bunca zaman sonra bile torunlarımın sağ çıkması. Rümeysa çok hareketli ve akıllı bir çocuktu, hayatta kalmış olabilir" dedi.

‘SORUMLULAR CEZALANDIRILSIN’

Gözde Apartmanı’nın 2000 yılında yapıldığını ve 2018 yılında çürük raporu verildiğini belirten Ali Küçük, “Bize bu acıyı yaşatanlar daha beterini çeksinler. Seyfettin Kılıç isimli müteahhit yapmıştı. Her önüne geleni müteahhit yapmayın. Canlara kıymayın. Çürük binada oturulmasına izin verenleri yargılayın. Başka canlar yanmasın” dedi.