Adayaman'da 6 Åžubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ndeki depremlerin Ã¼zerinden 10 gÃ¼n geÃ§mesine enkazlardan mucise kurtuluÅŸ haberleri geliyor. Depremin ardÄ±ndan bÃ¶lgeye giden GÃ¶lcÃ¼k Tershanesi KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± ekipler, dÃ¼n akÅŸam saatlerindeÂ AlitaÅŸÄ± Mahallesinde bulunan 7 katlÄ± Merve apartmanÄ± enkazÄ±nda yaÅŸam belirtisi alÄ±nmasÄ± Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Sesli kontrolÃ¼n ardÄ±ndan termal kamera ile yapÄ±lan tespitte bir kiÅŸinin hayatta olduÄŸu belirlendi. Bunun Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan ekipler, enkazda aÃ§tÄ±klarÄ± galeriden zamana karÅŸÄ± mÃ¼cadele sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼. Ekipler, temasÂ kurulan ve yaralÄ± olduÄŸu anlaÅŸÄ±lan Fatma GÃ¼ngÃ¶r'Ã¼n bilincini kaybetmemesi iÃ§in sÃ¼rekli konuÅŸturma Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. Saatler sÃ¼ren Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan mucizeyi gerÃ§ekleÅŸtiren GÃ¼ngÃ¶r'Ã¼, depremden 212 saat sonra enkazdan Ã§Ä±kartttÄ±. Ä°lk mÃ¼dahalesi enkaz baÅŸÄ±nda yapÄ±lan ve serum takÄ±lan GÃ¼ngÃ¶r, hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

Enkazdan gÃ¼nler sonra bir kiÅŸiyi daha saÄŸ olarak kurtarmanÄ±n mutluluÄŸunu yaÅŸayan ekipler, hiÃ§ bir zaman umutlarÄ±nÄ± kaybetmeyeceklerini belirtti.Â