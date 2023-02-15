GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Deprem bölgesindeki kamu çalışanlarına idari izin kararı
ABONE OL

Deprem bölgesindeki kamu çalışanlarına idari izin kararı

Kahramanmaraş merkezli depremler sebebiyle ilan edilen Olağanüstü Hal (OHAL) bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

15.02.2023 - 08:13 | | İHA
Deprem bölgesindeki kamu çalışanlarına idari izin kararı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeye göre, 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sebebiyle OHAL ilan edilen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan mezkur tarihten geçerli olmak üzere idari izinli sayılacaklar veya uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma usullerine tabi tutulacakların belirlenmesine ilişkin hususlar, afetten etkilenme durumlarına göre, gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla il valilerince değerlendirilecek.

Uzmanlar uyardı: Tazminat davası açıp tedbir kararı isteyin!
İlgili Haber
Uzmanlar uyardı: Tazminat davası açıp tedbir kararı isteyin!

Söz konusu genelgeye göre, esnek çalışma yöntemlerine göre çalışanlar, fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak. Genelge kapsamında idari izinli sayılanlar, istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş kabul edilecek, mali, sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı tutulacak.

Depreme dayanıklı ev rehberi! Adım adım risk tespiti
İlgili Haber
Depreme dayanıklı ev rehberi! Adım adım risk tespiti

GÜNCEL HABERLER

Enkazdan tütünle kurtarılmıştı! O anları anlattı

Enkazdan tütünle kurtarılmıştı! O anları anlattı

'Türkiye Tek Yürek' olacak! Haydi Türkiye ekran başına

'Türkiye Tek Yürek' olacak! Haydi Türkiye ekran başına

Evlerini depremzedelere ücretsiz tahsis ettiler

Evlerini depremzedelere ücretsiz tahsis ettiler