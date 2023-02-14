Depremde kuvözdeki bebeklere koştular

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu 10 İlden biri olan ve 418 kişinin yaşamını yitirdiği Adana'da deprem anı bir hastanenin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Sarsıntı başladığı anda görevli hemşireler, kendi canlarını kurtarmak yerine kuvözdeki bebeklere koştu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hemşireler, kuvözlere sarılarak devrilmesini engelledi.