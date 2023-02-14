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Depremde kuvözdeki bebeklere koştular

Adana'da meydana gelen yıkıcı depremde özel bir hastanede görev yapan hemşireler kendi canlarını hiçe sayarak kuvözde yaşam mücadelesi veren bebeklere koşup, sarılmaları güvenlik kamerasına yansıdı.

14.02.2023 - 13:47 | | DHA
Depremde kuvözdeki bebeklere koştular

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu 10 İlden biri olan ve 418 kişinin yaşamını yitirdiği Adana'da deprem anı bir hastanenin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

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Depremde kuvözdeki bebeklere koştular

Sarsıntı başladığı anda görevli hemşireler, kendi canlarını kurtarmak yerine kuvözdeki bebeklere koştu. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde hemşireler, kuvözlere sarılarak devrilmesini engelledi.

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