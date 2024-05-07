Nikah'ta dua tartışmasına Bakanlıktan soruşturma

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, nikaha katılan bir kişinin tören öncesi dua etmek istemesinin nikah memuru tarafından engellenmesi tartışmalara neden oldu.

GÖRÜNTÜ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Karşıyaka Belediyesi Zübeyde Hanım Nikah Sarayı'nda tören düzenlendi. Nikah töreni öncesi bir kişi, mikrofonu eline alarak dua etmek istedi. Bu sırada nikah memuru, "Beyefendi, burası bir resmi daire. Burada mikrofona izin vermiyoruz, resmi nikah kıyıyoruz. Evde yapabilirsiniz" diyerek, engelledi. Mikrofon elinden alınan hoca, yine de duasını etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tartışma yarattı.

MÜLKİYE MÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

içişleri Bakanlığı, İzmir Karşıyaka belediyesine ait Zübeyde Hanım Nikah Salonu'nda gerçekleşen nikah töreninde dua edilmesinin engellenmesiyle ilgili olarak mülkiye müfettişi görevlendirildiğini duyurdu. Bakanlık ayrıca konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını da bildirdi.