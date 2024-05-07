GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri'ni karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri'ni karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye ziyarette bulunan Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ı karşıladı.

07.05.2024 - 13:40 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri'ni karşıladı

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ı Esenboğa Havalimanı'nda törenle karşıladı.

16 Aralık 2023'te göreve başlayan Kuveyt Emiri Sabah, Arap dünyası haricinde ilk yurt dışı resmi ziyaretini Türkiye'ye yapıyor.

Diplomatik ilişkilerin 60. yıl dönümünde düzenlenecek ziyaret, 7 yıl aradan sonra Kuveyt’ten Türkiye'ye emir düzeyindeki ilk ziyaret niteliğini taşıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Es Sabah'ı, Esenboğa Havalimanı'nda törenle karşıladı.

Kuveyt emiri Es Sabah için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi karşılama töreni düzenlenecek.

İki lider buradaki töreninin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeye geçecek.

Devlet Nişanı Tevcih ve Anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan, Kuveyt Emiri Es Sabah onuruna resmi akşam yemeği verecek.

GÜNCEL HABERLER

Aile sosyal destek programı ile 7,4 milyon haneye ulaşıldı

Aile sosyal destek programı ile 7,4 milyon haneye ulaşıldı
Uzaktan ve esnek çalışma modelleri geliyor! Bakan Işıkhan'dan çalışanlara güzel haber

Uzaktan ve esnek çalışma modelleri geliyor! Bakan Işıkhan'dan çalışanlara güzel haber
Gasp edemeyince pompalı tüfekle ateş açtı! O anlar saniye saniye yakalandı

Gasp edemeyince pompalı tüfekle ateş açtı! O anlar saniye saniye yakalandı