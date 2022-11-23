Deprem sonrası Düzce'de elektrikler kesildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi BaşkanlığI'ndan (AFAD) verilerine göre saat 04.08'de merkez üssü Düzce ili Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Zeminden 6.81 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, başta Düzce olmak üzere Bolu, Ankara, Eskişehir, Kütahya, Bursa, Kocaeli, İstanbul, Edirne illeri ile ilçelerinde hissedildi.

DÜZCE'DE ELEKTRİKLER KESİLDİ

DHA muhabiri Tezcan Solmaz, Düzce'de elektriklerin kesildiğini ve internet erişiminde sorunlar yaşandığını aktardı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, canlı yayında "Yaralanma ya da ölüm haberi yok" açıklamasında bulundu.