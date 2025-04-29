Deprem, Orhan Pamuk'un dairelerini de vurdu! Komşularıyla mahkemelik oldu

ÇÜRÜK RAPORU VAR

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk’un birçok eserini kaleme aldığı, 18 daireli Taray Apartmanı, Cihangir sakinleri için korku ve endişe kaynağı olmuş durumda. Taşıyıcı kolonlarında derin çatlaklar bulunan apartmanın çökme riski var ve bir süre önce bina, “riskli yapı” kararı verilerek kentsel dönüşüm kapsamına alındı. Ancak bina, çürük raporu bulunmasına rağmen sakinleri arasındaki ihtilaflı süreç nedeniyle yıkılamıyor.

ANLAŞAMADILAR

Orhan Pamuk, Taray Apartmanı’nın yıkılıp yeniden yaptırılmasını istiyor. Fakat bazı daire sahipleri, “Güçlendirilmesi yeterli” diyerek binanın yıkılmaması için ihtiyati tedbir kararı aldırdı. Pamuk’un bu nedenle davalık olduğu komşularından biri de Atatürk’ün silah arkadaşı İzzettin Çalışlar’ın torunu, yazar ve araştırmacı İzzeddin Çalışlar.

‘MÜLK İHTİRASI’

İzzeddin Çalışlar, daha önce evlerin boşalttırılmasına tepki göstererek Orhan Pamuk için “Apartmanı mülk ihtirası yüzünden mühürletti” açıklamasını yapmıştı. Mahalle sakinleri ise 6.2 şiddetindeki deprem sonrası binanın kendi kendine yıkılma ihtimalinden dolayı korku ve endişe içinde olduklarını söylüyor.