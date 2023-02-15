Deprem felaketinde 10. gün! İşte bölgede son durum...

AFAD, 6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Aynı gün Elbistan'da da saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha meydana geldi. Deprem, 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildi. Depremin hissedildiği illerde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İşte depremin 10. gününde dakika dakika yaşananlar...

06.02 Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından deprem bölgesinde çalışmalara katılmak için yardıma gelen yabancı arama kurtarma ekiplerinin ülkelerine dönüşleri devam ediyor. Adıyaman'dan hareket eden Casa tipi askeri kargo uçağı, deprem bölgesinde çalışmalara katılan 38 Litvanya arama kurtarma ekibini İstanbul'a getirdi. Litvanya arama kurtarma ekiplerinin apronda hazır bekleyen otobüslerle İstanbul Havalimanı'na, oradan da Litvanya'ya gideceği öğrenildi.

05.53 Afet bölgesindeki kamu çalışanlarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgeye göre, idari izinli sayılan kamu çalışanları, görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılacak. Çalışanların mali, sosyal hak ve yardımlarıyla diğer özlük hakları saklı tutulacak.

03.55 Depremde yaralanan 30 kişi, Adana'dan hareket eden 222. Filo'ya ait C130 askeri kargo uçağı ile İstanbul'a getirildi. Apronda görevli astsubay uçaktan inen depremzede çocuğa montunu verdi.

02.03 Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ukrayna, Romanya, Bosna Hersek, Pakistan ve Kanada’dan gönderilen 11 TIR insani yardım malzemesi, askeri kargo uçağıyla Kayseri Erkilet Askeri Havalimanı’na gönderildi. Yardım malzemelerinin buradan deprem bölgelerine gönderileceği öğrenildi.

00.20 Milli Savunma Bakanlığı sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, "Milletimizin her bir ferdi yardımda yarışır oldu. Ortak amaçtır tebessüm bırakmak yüzlerde, umudu yeniden yeşertmektir yüreklerde. En büyük onur ve görev ise; ulaştırmaktır emanetleri sahiplerine" ifadelerini kullandı.

23.57 Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, deprem bölgesinden Manisa'ya gelen depremzedelerin sayısının 5 bin 459 olduğunu açıkladı.

23.45 212. saatte Adıyaman'da bir mucize yaşandı. Merve Apartmanı'nda 77 yaşındaki Fatma Güngör sağ olarak çıkarıldı.

23.38 Hatay’a gelen Kosovalı arama kurtarma ekibi, depremin 9’uncu gününde 3 yaşındaki çocuğu enkaz altından sağ çıkardı.