Deprem bölgesindeki hayvan yetiÅŸtiricilerine yem desteÄŸi
AfetÂ bÃ¶lgesindeki bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ ve kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ hayvan yetiÅŸtiricilerine yem desteÄŸi verilmesine iliÅŸkin CumhurbaÅŸkanÄ± KararÄ± Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±. Karara gÃ¶re bÃ¼yÃ¼kbaÅŸ iÃ§in 500 TL, kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸ iÃ§in 50 TL yem desteÄŸi verilecek.
17.02.2023 - 07:39 | | DÃ¼zgÃ¼n BarÄ±ÅŸ DENÄ°Z/ANKARA, (DHA)-Â
Resmi Gazete'de yayÄ±mlananÂ CumhurbaÅŸkanÄ± KararÄ±Â ile, afet bÃ¶lgesindeki hayvanÂ yetiÅŸtiricilerineÂ bir defaya mahsus olmak Ã¼zereÂ bÃ¼yÃ¼kbaÅŸÂ iÃ§in 500 TL,Â kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸÂ iÃ§in 50 TL yem desteÄŸi Ã¶demesi yapÄ±lacak. HayvancÄ±lÄ±k Bilgi Sistemi iÃ§erisinde yer alan TÃœRKVET veri tabanÄ±na kayÄ±tlÄ± yetiÅŸtiricilere, TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca Ziraat BankasÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yem desteÄŸi tutarÄ± Ã¶denecek.Â