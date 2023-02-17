Resmi Gazete'de yayÄ±mlananÂ CumhurbaÅŸkanÄ± KararÄ±Â ile, afet bÃ¶lgesindeki hayvanÂ yetiÅŸtiricilerineÂ bir defaya mahsus olmak Ã¼zereÂ bÃ¼yÃ¼kbaÅŸÂ iÃ§in 500 TL,Â kÃ¼Ã§Ã¼kbaÅŸÂ iÃ§in 50 TL yem desteÄŸi Ã¶demesi yapÄ±lacak. HayvancÄ±lÄ±k Bilgi Sistemi iÃ§erisinde yer alan TÃœRKVET veri tabanÄ±na kayÄ±tlÄ± yetiÅŸtiricilere, TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca Ziraat BankasÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yem desteÄŸi tutarÄ± Ã¶denecek.Â