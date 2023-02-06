Deprem bölgesinde zamanla yarış! 16 saat sonra peş peşe gelen mucizeler
Merkez üstü Kahramanmaraş Pazarcık olan ve 10 ili vuran 7.7 büyüklüğündeki deprem, özelikle Hatay merkezde büyük yıkıma neden oldu. Tüm kentte birçok bina yıkılırken, enkaz altında onlarca insan kaldı. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, merkezde bir enkazda mahsur kalan üniversite öğrencisi Kader isimli genç, ailesinin çabasıyla bulunduğu yerden 16 saat sonra sağ olarak çıkartıldı. Diyarbakır’da yıkılan 9 katlı Sami Apartmanı'ndan 16 saat sonra bir kadın kurtarıldı. Deprem sırasında koltuğun arasında yaşam üçgeni oluşturan ve ekiplere ses veren İHA muhabiri Murat Başal’ın teyzesi Saime Başal ekiplerce kurtarıldı. Erzurum’dan bölgeye giden ekipler, Hatay ve Malatya'da 9 kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı.
Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem çevresindeki 10 ili etkiledi. Birçok ilde deprem hissedilirken, birçoğunda da yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay'da çok sayıda bina yerle bir oldu. Özellikle şehir merkezinde neredeyse tüm binalar yıkılırken, onlarca insan enkaz altında kaldı.
Kader'in yüzü 16 saat sonra güldü
Kentin birçok noktasında arama çalışmaları devam ederken, kent merkezinde sevindirici bir haber geldi. Üniversite öğrencisi Kader isimli genci bulunduğu enkazdan arama yapan ailesi, çocuklarına sağ salim ulaştı. Çocuklarına kavuştukları için mutlu olan aile, gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan kent merkezinde elektrik alt yapısı ve iletişim tamamen yıkılırken, vatandaşların yaktıkları ateşlerle ısındıkları görüldü.
Hatay ve Malatya'dan sevindiren haber
Erzurum’dan Hatay ve Malatya'ya giden AFAD ekiplerince 4, PAK ekiplerince ise 5 vatandaş enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Ekiplerin deprem bölgesindeki çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi.
Diyarbakır'da mucize
AFAD, UMKE, 112, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve polis ekipleri, Diyarbakır'da Mevlana Halit Mahallesi’nde yıkılan 9 katlı Sami Apartmanı'nın enkazına odaklandı. Enkazda dinleme yapan ekipler, bir kadından tepki gelince bu bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalar sonrası koltuk arasında yaşam üçgeni oluşturan Saime Başal ekiplerce sağ olarak kurtarıldı. İHA muhabiri Murat Başal’ın teyzesi olan Başal’ın sağlık durumunun iyi olduğu, eşine ise ulaşılmaya çalışıldığı öğrenildi.