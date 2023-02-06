Deprem bölgesinde zamanla yarış! 16 saat sonra peş peşe gelen mucizeler

Merkezi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan 7,7 büyüklüğündeki deprem çevresindeki 10 ili etkiledi. Birçok ilde deprem hissedilirken, birçoğunda da yıkıma neden oldu. Depremden etkilenen iller arasında yerini alan Hatay'da çok sayıda bina yerle bir oldu. Özellikle şehir merkezinde neredeyse tüm binalar yıkılırken, onlarca insan enkaz altında kaldı.

Kader'in yüzü 16 saat sonra güldü

Kentin birçok noktasında arama çalışmaları devam ederken, kent merkezinde sevindirici bir haber geldi. Üniversite öğrencisi Kader isimli genci bulunduğu enkazdan arama yapan ailesi, çocuklarına sağ salim ulaştı. Çocuklarına kavuştukları için mutlu olan aile, gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan kent merkezinde elektrik alt yapısı ve iletişim tamamen yıkılırken, vatandaşların yaktıkları ateşlerle ısındıkları görüldü.

Hatay ve Malatya'dan sevindiren haber

Erzurum’dan Hatay ve Malatya'ya giden AFAD ekiplerince 4, PAK ekiplerince ise 5 vatandaş enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Ekiplerin deprem bölgesindeki çalışmalarına aralıksız devam ettiği belirtildi.

Diyarbakır'da mucize

AFAD, UMKE, 112, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve polis ekipleri, Diyarbakır'da Mevlana Halit Mahallesi’nde yıkılan 9 katlı Sami Apartmanı'nın enkazına odaklandı. Enkazda dinleme yapan ekipler, bir kadından tepki gelince bu bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı. Çalışmalar sonrası koltuk arasında yaşam üçgeni oluşturan Saime Başal ekiplerce sağ olarak kurtarıldı. İHA muhabiri Murat Başal’ın teyzesi olan Başal’ın sağlık durumunun iyi olduğu, eşine ise ulaşılmaya çalışıldığı öğrenildi.