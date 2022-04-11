GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemDenizli'de FETÖ üyesi yakalanıp, tutuklandı!
HaberlerGündem Haberleri Denizli'de FETÖ üyesi yakalanıp, tutuklandı!
ABONE OL

Denizli'de FETÖ üyesi yakalanıp, tutuklandı!

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün kapatılan eğitim kurumlarında öğretmen olup, askeri mahrem yapılanma içerisinde sorumlu olduğu belirlenen bir kişi polis tarafından yakalanıp, tutuklandı.

11.04.2022 - 20:06 | | Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, (DHA)-
Denizli'de FETÖ üyesi yakalanıp, tutuklandı!

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında FETÖ üyesi olmak suçundan yakalama kararı bulunan bir kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Pamukkale ilçesinde dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelinin, FETÖ'nün kapatılan eğitim kurumlarında öğretmen olup, askeri mahrem yapılanma içerisinde sorumlu kişi olduğu belirlendi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye’nin kurulu gücü 100 bin megavatı aştı
İlgili Haber
Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye’nin kurulu gücü 100 bin megavatı aştı
Bebekli kadın sürücünün aynasını kıran magandanın cezası belli oldu!
İlgili Haber
Bebekli kadın sürücünün aynasını kıran magandanın cezası belli oldu!
Kastamonu’da evde çıkan yangında engelli çocuğun feci ölümü!
İlgili Haber
Kastamonu’da evde çıkan yangında engelli çocuğun feci ölümü!

GÜNCEL HABERLER

Denizli'de FETÖ üyesi yakalanıp, tutuklandı!

Denizli'de FETÖ üyesi yakalanıp, tutuklandı!

Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye’nin kurulu gücü 100 bin megavatı aştı

Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye’nin kurulu gücü 100 bin megavatı aştı

Bebekli kadın sürücünün aynasını kıran magandanın cezası belli oldu!

Bebekli kadın sürücünün aynasını kıran magandanın cezası belli oldu!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Denizli'de FETÖ üyesi yakalanıp, tutuklandı!

Denizli'de FETÖ üyesi yakalanıp, tutuklandı!

Sıradaki Haber
Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye’nin kurulu gücü 100 bin megavatı aştı

Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye’nin kurulu gücü 100 bin megavatı aştı

Sıradaki Haber
Ülkede 'Megi' kabusu, onlarca ölü var!

Ülkede 'Megi' kabusu, onlarca ölü var!

Sıradaki Haber
Bayram ikramiyelerine zam geliyor! Milyonlarca emekliye güzel haber, ve belli oldu

Bayram ikramiyelerine zam geliyor! Milyonlarca emekliye güzel haber, ve belli oldu

Sıradaki Haber