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Bebekli kadın sürücünün aynasını kıran magandanın cezası belli oldu!

İstanbul Maltepe'de, içerisinde bebeğinin bulunduğu aracın aynasını kıran şahıs trafikte terör estirdi. Sosyal medyaya büyük tepki çeken görüntülerdeki saldırganın cezası belli oldu.

11.04.2022 - 19:29 | | İHA / Derya EVREN-Mertcan ÖZTÜRK/İSTANBUL, (DHA)
Bebekli kadın sürücünün aynasını kıran magandanın cezası belli oldu!

Olay geçtiğimiz günlerde Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi Sahil Yolu'nda seyir halinde olan 34 UTK 80 plakalı BWM markalı lüks araç sahibi Utkucan K. yine aynı istikametteki Ş.A isimli kadın sürücünün kullandığı araca saldırıp aynasını kırmıştı.

Aracında bebeği bulunan kadın sürücünün aynasını kıran saldırgan yola devam ederken, yaşanan olayı kayda alan kadın sürücü görüntüleri sosyal medyada paylaşmıştı.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından yaşananlarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti. Trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden ve gözaltına alınan şüpheliye 22 bin 288 TL para cezası kesildi. Ayrıca 60 gün süreyle ehliyetine el konuldu.

"PİŞMANIM, GEREK YOKTU"

Maltepe'de yaşanan yol verme tartışmasında içinde çocuk bulunan otomobilin aynasını kırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest kalan Utku Karataş, "Pişmanım olaydan dolayı, gerek yoktu. Ama beni arkadaşlarımın yanında küçümseyince ben de gençliğin de verdiği bir şeyle öyle yapma gereği duydum" dedi.

"GÜNDEME GELME ÇABASI"

Polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılan Karataş, olayın nasıl yaşandığını anlattı. Karataş, Ş.A.'nın kendisine hakaret ettiğini ve aracına arkadan bilinçli olarak çarptığını iddia etti. Karataş, Ş.A.'nın gündeme gelmek için olayı kullandığını ileri sürerek, "Videodan önce hanımefendiye 'Yol verir misiniz' dedim. Çünkü yol hakkı benimdi, otopark çıkışında yaşandı. O da bana 'Şerefsizim ben, inat ettim önce ben geçeceğim' dedi. Hakaretlerde bulundu. O öyle dedikten sonra ben de 'Yol alırım, sıkıntı yok' dedim. Yanından geçtim, bir o ileri gitti bir ben. En son önüne geçtiğimde bilinçli olarak bana çarptı. Ardından ben camı açıp, 'Ne yapıyorsunuz, iyi misiniz?' dedim. Kendisi bana küfretmeye devam etti. Ben de yanımda kız arkadaşım ve arkadaşlarım olduğu için kendimi küçük düşürülmüş hissettim. Genciz, zoruma gitti söylediği sözler. Bunun üzerine tutanak tutmak istedim. Bu sefer de hanımefendi bana 'O kadar zamanım yok' diyerek hakaretlerine devam etti. Ben de camı indirip aynasına vurdum. Sonuçta o da benim arabama bilinçli olarak zarar verdi. Zaten bilinçli olmasa canın sağ olsun diyecektim. Hanımefendi çocuğunu bahane ediyor ama ben kesinlikle çocuğu görmedim. Aracıma bilerek vururken, küfür ederken, hakaret ederken çocuğunu düşünmüyordu da ben aynaya vurunca kendini hazırlamış çocuk ağlıyor hala video çekiyor. Bu tamamen kendini gündeme getirme çabasıdır" dedi.

"BEN ONUN EVLADI YAŞINDAYIM, BANA KÜFÜR ETTİ"

Yaşanan olaydan ötürü pişmanlık duyduğunu ancak küçük düştüğü için böyle tepki verdiğini ifade eden Karataş, "Karakoldan aradılar, gittim teslim oldum. Orada ifademi verdim, o da ifade verdi. Orada da beni kocam kapıda bekliyor, görürsün sen çıkışta diye tehdit etti. İfadeden sonra ayrıldık karakoldan. İkimiz de birbirimizden şikayetçi olduk. Pişmanım olaydan dolayı, gerek yoktu. Ama beni arkadaşlarımın yanında küçümseyince ben de gençliğin de verdiği bir şeyle öyle yapma gereği duydum. Ben belki de onun evladı yaşındayım. Bana yanlış konuştu, küfretti" ifadelerini kullandı.

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